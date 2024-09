CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Alstom von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Alstom eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Alstom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Alstom-Aktie letztlich bei 24,12 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Alstom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 41,451 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.09.2024 744,47 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 17,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,55 Prozent.

Der Alstom-Wert an der Börse wurde auf 8,00 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at