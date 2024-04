CAC 40-Wert Engie (ex GDF Suez)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Engie (ex GDF Suez) von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Engie (ex GDF Suez) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 19.04.2014 wurde die Engie (ex GDF Suez)-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bei 19,94 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Engie (ex GDF Suez)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 50,150 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Engie (ex GDF Suez)-Papiere wären am 18.04.2024 793,38 EUR wert, da der Schlussstand 15,82 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 20,66 Prozent gesunken.

Engie (ex GDF Suez) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38,09 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at