CAC 40-Wert Publicis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Publicis-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Publicis eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit dem Publicis-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41,07 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 243,464 Publicis-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 976,34 EUR, da sich der Wert einer Publicis-Aktie am 15.10.2024 auf 98,48 EUR belief. Mit einer Performance von +139,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Publicis-Wert an der Börse wurde auf 24,76 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at