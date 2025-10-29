CAC 40-Papier Publicis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Publicis von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Publicis-Aktie gebracht.

Am 29.10.2022 wurden Publicis-Anteile via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,26 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Publicis-Aktie investierten, hätten nun 17,775 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 567,01 EUR, da sich der Wert eines Publicis-Anteils am 28.10.2025 auf 88,16 EUR belief. Damit wäre die Investition 56,70 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Publicis bezifferte sich zuletzt auf 22,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at