CAC 40-Wert Société Générale (Societe Generale)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Société Générale (Societe Generale) von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Société Générale (Societe Generale)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurde die Société Générale (Societe Generale)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse PAR gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Société Générale (Societe Generale)-Papier bei 39,98 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Société Générale (Societe Generale)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 250,136 Anteilen. Die gehaltenen Société Générale (Societe Generale)-Anteile wären am 07.02.2024 5 563,03 EUR wert, da der Schlussstand 22,24 EUR betrug. Mit einer Performance von -44,37 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Société Générale (Societe Generale) wurde am Markt mit 17,90 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at