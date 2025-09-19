Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Plus

Mit dem CAC 40 geht es am Freitagnachmittag aufwärts.

Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 7 872,94 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,349 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 7 873,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 854,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 863,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 934,92 Punkten.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,315 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 979,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 553,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 615,41 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. Bei 8 257,88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 310 391 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at