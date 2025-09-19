Carrefour Aktie
WKN: 852362 / ISIN: FR0000120172
|Kursentwicklung im Fokus
|
19.09.2025 15:59:06
Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Plus
Um 15:42 Uhr geht es im CAC 40 im Euronext-Handel um 0,23 Prozent nach oben auf 7 872,94 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,349 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,239 Prozent auf 7 873,37 Punkte an der Kurstafel, nach 7 854,61 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7 863,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7 934,92 Punkten.
CAC 40-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht gewann der CAC 40 bereits um 0,315 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.08.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 979,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.06.2025, lag der CAC 40 noch bei 7 553,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.09.2024, betrug der CAC 40-Kurs 7 615,41 Punkte.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 6,48 Prozent nach oben. Bei 8 257,88 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Punkten.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Im CAC 40 ist die Airbus SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 310 391 Aktien gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 253,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick
In diesem Jahr weist die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Carrefour-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
15:59
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|Gute Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
13:04
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Stellantis auf 'Buy' - Ziel hoch auf 9,50 Euro (dpa-AFX)
|
12:26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Freitagmittag freundlich (finanzen.at)
|
12:26
|Euronext-Handel: CAC 40 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
18.09.25
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Stellantismehr Analysen
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.25
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|31.07.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|07.05.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|16.02.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.08.25
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Stellantis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|194,00
|1,02%
|Carrefour S.A.
|12,28
|2,04%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|515,10
|-0,54%
|Société Générale (Societe Generale)
|57,96
|1,61%
|Stellantis
|8,53
|1,05%
|Worldline SA
|2,63
|1,50%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7 874,20
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX leichter -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street startet höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss tiefer, während sich der deutsche Leitindex nicht für eine klare Richtung entscheiden kann. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenende positiv. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.