SR.Teleperformance Aktie
WKN: 889287 / ISIN: FR0000051807
|
29.10.2025 10:04:44
CAC 40-Wert SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SRTeleperformance von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit dem SRTeleperformance-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 273,40 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,658 SRTeleperformance-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 234,31 EUR, da sich der Wert eines SRTeleperformance-Papiers am 28.10.2025 auf 64,06 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 76,57 Prozent verringert.
Alle SRTeleperformance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,77 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
