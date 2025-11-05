CAC 40-Papier SRTeleperformance-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SRTeleperformance von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in SRTeleperformance-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SRTeleperformance-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Der Schlusskurs der SRTeleperformance-Aktie betrug an diesem Tag 289,10 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die SRTeleperformance-Aktie investiert hat, hat nun 34,590 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2025 auf 60,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 109,30 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 78,91 Prozent abgenommen.

Insgesamt war SRTeleperformance zuletzt 3,56 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at