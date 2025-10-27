CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Unibail-Rodamco-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,12 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,769 Unibail-Rodamco-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 90,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 250,89 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 150,89 Prozent.

Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 12,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at