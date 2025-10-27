Unibail-Rodamco Aktie
WKN DE: A2JH5S / ISIN: FR0013326246
|Lohnende Unibail-Rodamco-Anlage?
|
27.10.2025 10:04:55
CAC 40-Wert Unibail-Rodamco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unibail-Rodamco von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Unibail-Rodamco-Anteilen via Börse PAR ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 36,12 EUR. Bei einem Unibail-Rodamco-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,769 Unibail-Rodamco-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Unibail-Rodamco-Aktie auf 90,62 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 250,89 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 150,89 Prozent.
Insgesamt war Unibail-Rodamco zuletzt 12,98 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!