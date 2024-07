CAC 40-Wert Veolia Environnement-Aktie: So viel hätte eine Investition in Veolia Environnement von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Veolia Environnement-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 17.07.2014 wurde das Veolia Environnement-Papier an der Börse PAR gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 12,45 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,034 Veolia Environnement-Aktien. Die gehaltenen Veolia Environnement-Aktien wären am 16.07.2024 228,88 EUR wert, da der Schlussstand 28,49 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 128,88 Prozent gesteigert.

Alle Veolia Environnement-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at