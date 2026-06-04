Caleres Inc. Profit Climbs In Q1

(RTTNews) - Caleres Inc. (CAL) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line came in at $14.277 million, or $0.42 per share. This compares with $6.943 million, or $0.21 per share, last year.

Excluding items, Caleres Inc. reported adjusted earnings of $12.7 million or $0.38 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $666.599 million from $614.221 million last year.

Caleres Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.277 Mln. vs. $6.943 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.21 last year. -Revenue: $666.599 Mln vs. $614.221 Mln last year.