Brown Shoe Company Aktie
WKN DE: A14T37 / ISIN: US1295001044
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04.06.2026 12:54:20
Caleres Inc. Profit Climbs In Q1
(RTTNews) - Caleres Inc. (CAL) announced earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $14.277 million, or $0.42 per share. This compares with $6.943 million, or $0.21 per share, last year.
Excluding items, Caleres Inc. reported adjusted earnings of $12.7 million or $0.38 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.5% to $666.599 million from $614.221 million last year.
Caleres Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.277 Mln. vs. $6.943 Mln. last year. -EPS: $0.42 vs. $0.21 last year. -Revenue: $666.599 Mln vs. $614.221 Mln last year.
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