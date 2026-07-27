Southern California Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P4W3 / ISIN: US84252A1060
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27.07.2026 14:09:56
California BanCorp. Q2 Profit Climbs
(RTTNews) - California BanCorp. (BCAL) released earnings for its second quarter that Increased, from last year
The company's earnings came in at $14.30 million, or $0.44 per share. This compares with $14.10 million, or $0.43 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 1.4% to $44.91 million from $44.27 million last year.
California BanCorp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.30 Mln. vs. $14.10 Mln. last year. -EPS: $0.44 vs. $0.43 last year. -Revenue: $44.91 Mln vs. $44.27 Mln last year.
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