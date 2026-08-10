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10.08.2026 06:31:29
Calumet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Calumet hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,45 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,03 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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