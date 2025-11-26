Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
26.11.2025 14:40:00
Campbell Soup: Manager sorgt mit Vorwürfen über Fleisch aus 3D-Drucker für Aufregung
Enthalten Suppen von Campbell Soup Fleisch aus dem 3D-Drucker? Diesen Eindruck erweckt die heimlich aufgezeichnete Schimpftirade eines Managers des US-Konservenherstellers. Auch Kunden und Mitarbeiter wurden wüst beleidigt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
