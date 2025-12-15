Beyond Meat Aktie
WKN DE: A2N7XQ / ISIN: US08862E1091
|
15.12.2025 20:01:00
Can Beyond Meat (BYND) Recover in 2026?
Can Beyond Meat (BYND) Recover in 2026?
Beyond Meat (NASDAQ: BYND), a leading producer of plant-based meat products, went public at $25 per share in May 2019. A month later, it closed at a record high of $234.90. At its peak, Beyond Meat's market capitalization reached $14.1 billion, quivalent to 47 times its 2019 revenue.That sky-high valuation set it up for a steep decline as its growth slowed, its losses widened, and rising interest rates compressed its valuation. Today, Beyond Meat's stock trades at about $1. Let's examine why it plummeted -- and whether it has a chance to stabilize and generate substantial returns for its investors in 2026 and beyond.
