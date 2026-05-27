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WKN: A0EQ92 / ISIN: IT0001490736
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27.05.2026 06:00:14
Can GLP-1 drugs save the mall?
The advent of diet-driven shopping comes at a crucial time for many retailersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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