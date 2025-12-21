Krispy Kreme Aktie

Can Krispy Kreme Preserve Its Meme-Stock Rally in 2026?

Krispy Kreme (NASDAQ: DNUT) has firmly established itself as a meme stock. It's down by 54% this year, but has also surged by almost 70% from the bottom of the trough it sank into this summer. In its Q3 earnings press release, CEO Josh Charlesworth highlighted two initiatives that could help the company return to profitability and revenue growth after skidding in recent years.  Net income has been negative for a while, and in the few quarters Krispy Kreme has been profitable over the past five years, its margins have been razor-thin.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
