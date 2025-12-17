Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.12.2025 16:30:00
Can SoundHound AI Stock Turn Things Around in 2026?
SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) is a voice artificial intelligence (AI) company that attracted some investor attention after tech giant Nvidia revealed in early 2024 that it had taken a stake in the business. At that point, the stock went on a tear, rising by a staggering 836% that year.It has been a much different story in 2025. Nvidia sold off its position in SoundHound AI in the fourth quarter of 2024, and now, after a roller-coaster year, the AI stock is down by about 55% from the peak it touched in January. While SoundHound AI's entire stock performance wasn't dependent on Nvidia's investment in the business, it's also hard to understate the effects of it.Will 2026 be a year when SoundHound AI bounces back and wins over investors based on its own merits and fundamentals, or will it continue to struggle?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 798,00
|1,86%
|SoundHound AI
|11,50
|4,64%
