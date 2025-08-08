SoundHound-Aktie sehr gefragt: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung

Die Zweitquartalszahlen von SoundHound waren am Markt mit Spannung erwarten worden. So liefen die Geschäfte für das Unternehmen im Berichtsquartal.

Für SoundHound AI ist das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 US-Dollar nach einem EPS von -0,110 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,093 US-Dollar je Aktie gelegen.

Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 13,5 Millionen US-Dollar auf 42,683 Millionen US-Dollar an. Sie erreichten damit laut Unternehmenangaben einen neuen Rekord und übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 32,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten.

Die SoundHound-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise um 23,89 Prozent höher bei 13,28 US-Dollar.



Redaktion finanzen.at