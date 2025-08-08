SoundHound AI Aktie
WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071
|Zahlen präsentiert
|
08.08.2025 15:37:00
SoundHound-Aktie sehr gefragt: SoundHound mit kräftigem Umsatzsprung
Für SoundHound AI ist das zweite Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2025 abermals mit roten Zahlen zu Ende gegangen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 US-Dollar nach einem EPS von -0,110 US-Dollar vor Jahresfrist. Die Analystenerwartungen für das Ergebnis hatten zuvor bei -0,093 US-Dollar je Aktie gelegen.
Die SoundHound-Aktie zeigt sich an der NASDAQ zeitweise um 23,89 Prozent höher bei 13,28 US-Dollar.
Die Umsätze zogen unterdessen deutlich von 13,5 Millionen US-Dollar auf 42,683 Millionen US-Dollar an. Sie erreichten damit laut Unternehmenangaben einen neuen Rekord und übertrafen damit die Markterwartungen, die sich zuvor auf 32,9 Millionen US-Dollar belaufen hatten.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com
