Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

SoundHound AI wird am 07.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,093 USD. Dies würde einen Gewinn von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SoundHound AI -0,110 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,9 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 144,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie, gegenüber -1,040 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 159,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 84,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at