SoundHound AI Aktie

SoundHound AI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DGJK / ISIN: US8361001071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlen voraus 07.08.2025 18:43:00

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: SoundHound AI präsentiert Quartalsergebnisse

Bei SoundHound steht die Bilanzveröffentlichung an.

SoundHound AI wird am 07.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,093 USD. Dies würde einen Gewinn von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem SoundHound AI -0,110 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,9 Millionen USD aus - das entspräche einem Plus von 144,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie, gegenüber -1,040 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 159,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 84,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Ausblick: SoundHound AI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
SoundHound-Aktie springt an: Deal mit Tencent bringt Schwung
SoundHound-Aktie fällt: SoundHound verfehlt Umsatzerwartungen knapp

Bildquelle: Inferiorz Presents / Shutterstock.com

Nachrichten zu SoundHound AImehr Nachrichten

Analysen zu SoundHound AImehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SoundHound AI 10,60 -1,85% SoundHound AI

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Vage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Beim Dow geht es abwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen