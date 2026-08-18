Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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18.08.2026 13:07:00
Can Space Stocks Bounce Back? This $1 Billion Air Force Contract Might Help.
Space stocks are in shambles."Led" (in a bad way) by Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), the space titan built by Elon Musk and IPOed on June 12, shares of space stocks of all stripes have taken a beating over the past couple of months.Take Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) for example. The space company, often described as a mini-SpaceX, surged from below $5 in May 2024 to more than $140 in May 2026 -- a thirtyfold rise in just two years. Then it plunged more than 50% after the SpaceX IPO.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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