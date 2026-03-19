CanAlaska Uranium legte Quartalsergebnis vor

CanAlaska Uranium hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,030 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at