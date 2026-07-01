Cantex Mine Development informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cantex Mine Development gab am 29.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Cantex Mine Development ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at