CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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05.08.2026 07:07:20
Car ramming attacks: Why do they keep happening?
Cars are being used as weapons, to ram, kill and maim innocent people. The reasons why are not always clear, nor are solutions to preventing such attacks.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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