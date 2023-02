Carbios verstärkt sein Führungsteam in einem für die industrielle und kommerzielle Entwicklung entscheidenden Jahr

Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, hat sein Führungsteam mit der Ernennung von Martine BRISSET als Senior Vice President mit Wirkung zum 1. Januar 2023 verstärkt. Martine BRISSET wird den Geschäftsbereich Biologischer Abbau leiten und die Abteilungen Human Resources, Recht, Regulierung, Projektmanagement, Qualität, Gesundheit und Sicherheit überwachen. Martine BRISSET tritt dem Executive Committee der Gruppe bei, ebenso wie Delphine DENOIZÉ, die weiterhin für die Finanzierung von Innovationsprogrammen, Regulierung und Life-Cycle-Management zuständig ist und ihr Team erweitert.

(L-R): Martine BRISSET (General Manager Biodegradation Division, Senior Vice President of Carbios Group, and Executive Committee Member) and Delphine DENOIZE (Innovation Programs Funding, Regulation and LCA Director, and Executive Committee Member)

"Wir haben ehrgeizige Ziele. Daher sind unsere Teams in den vergangenen sechs Monaten erheblich gewachsen. Ich freue mich sehr, Martine und Delphine in das Executive Committee zu berufen", kommentierte Emmanuel LADENT, Chief Executive Officer von Carbios. "Mit Ihren nachweislichen Erfolgen, insbesondere innerhalb der Carbios-Gruppe, stärken sie die Expertise unseres Top-Managements und die Vielfalt der Fähigkeiten, die in diesem für den Erfolg der Industrialisierung und Vermarktung von Carbios Technologie entscheidendenden Jahr, erforderlich sind."

Martine BRISSET, Senior Vice President von Carbios: "Nachdem ich die Produktion von Tausenden von Tonnen Kunststoffen für den Verpackungssektor geleitet habe, konzentriere ich mich nun darauf, die Kunststoffverschmutzung durch den Einsatz von Carbios Lösungen für den biologischen Abbau und das Biorecycling zu reduzieren. Ich freue mich sehr auf diese spannende und aufregende Herausforderung, die sowohl für künftige Generationen als auch für die Industrie von großer Bedeutung ist."

Martine BRISSET verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im General Management großer internationaler Konzerne in der Kunststoff- und Papierverpackungsindustrie, insbesondere bei Amcor, Huhtamaki, Linpac und Klockner Pentaplast. Seit 2021 ist sie General Director von Carbiolice und leitet die Integration dieser vielversprechenden Tochtergesellschaft, die sich mit biologischem Abbau beschäftigt, in die Carbios-Gruppe. In ihrer neuen Position als Senior Vice President von Carbios wird ihre Hauptaufgabe darin bestehen, die Technologie des biologischen Abbaus erfolgreich umzusetzen, die internationale Expansion der Aktivitäten von Carbios mit voranzutreiben und die Einstellung und Schulung der Mitarbeiter der Gruppe zu koordinieren. Da im Jahr 2023 zahlreiche Neueinstellungen im gesamten Unternehmen geplant sind, wird die Attraktivität von Carbios als Arbeitgeber ein strategisches Thema sein.

Delphine DENOIZÉ, Direktorin für die Finanzierung von Innovationsprogrammen, Regulierung und Life-Cycle-Management: "Was mich antreibt, ist der Anspruch, ein Projekt von der Idee bis zur Umsetzung zu begleiten. Bei Carbios haben alle Projekte eine positive Auswirkung auf die Umwelt. Diese Herausforderung anzunehmen und zu meistern, erfüllt mich mit Leidenschaft bei meiner Arbeit. Als Mitglied des Executive Committees kann ich diese Projekte noch intensiver unterstützen, und zwar sowohl in Bezug auf ihre Strukturierung und Finanzierung als auch in Bezug auf die jeweilige Einhaltung der behördlichen Vorschriften und ihre Umweltleistung.”

Nach mehrjähriger Tätigkeit im Bereich Innovation in der Agrarindustrie entdeckte Delphine DENOIZÉ während ihrer Zeit beim Cluster Céréales Vallées das Unternehmen Carbios und unterstützte es bei seiner Gründung. Sie trat dem Unternehmen im Jahr 2016 bei und war eine der ersten zwanzig Mitarbeiter. Zunächst war sie für Innovationsfinanzierung und Regulierung zuständig. Anschließend für das Projektmanagement im Bereich PET-Biorecycling, und heute trägt sie die Verantwortung für alle Projekte der Gruppe. Zu ihren Zuständigkeiten gehören die französische und europäische öffentliche Finanzierung von Innovationen, die Einhaltung von behördlichen Vorschriften für Prozesse und Produkte weltweit sowie die Bewertung ihrer Auswirkungen auf die Umwelt mit Hilfe spezifischer Instrumente wie der Lebenszyklusanalyse.

Mitglieder des Executive Committees der Carbios Gruppe:

Emmanuel LADENT, Chief Executive Officer

Lionel ARRAS, Direktor für industrielle Entwicklung

Mathieu BERTHOUD, Direktor für Beschaffung und öffentliche Angelegenheiten

Pascal BRICOUT, Vorstand für Strategie und Finanzen

Martine BRISSET, General Manager des Geschäftsbereichs Biologischer Abbau und Senior Vice President der Carbios-Gruppe

Delphine DENOIZÉ, Direktorin für die Finanzierung von Innovationsprogrammen, Regulierung und Life-Cycle-Management

Stéphane FERREIRA, Chief Business Officer

Lise LUCCHESI, Direktorin für geistiges Eigentum

Prof. Alain MARTY, Chief Scientific Officer

Über Carbios

Carbios, 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen.

Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe, die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern.

Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en

