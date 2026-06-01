Career Point: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Career Point hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,02 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,72 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 186,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 23,40 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 20,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35,07 Prozent auf 764,93 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 566,31 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at