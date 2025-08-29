Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
|Blick ins Portfolio
|
29.08.2025 03:07:05
Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025
Gleichzeitig warf der bekannte Investor aber auch zwei langjährige Investments komplett aus seinem Depot. So trennte sich Icahn im abgelaufenen Jahresviertel vollständig von seiner Beteiligung am Automobilzulieferer Dana, die im ersten Jahresviertel noch auf Rang sieben seiner Top-Investments gelegen hatte. Auch beim Biotechnologie-Unternehmen Illumina machte der Starinvestor Kasse und warf im abgelaufenen Jahresviertel alle 220.000 Aktien aus seinem Portfolio.
Insgesamt verwaltete Carl Icahn zum Ende des zweiten Quartals 2025 noch ein Vermögen in Höhe von rund 7,89 Milliarden US-Dollar. Dieses überstieg somit den Wert von 100 Millionen US-Dollar klar, weshalb Icahn dazu verpflichtet war, zum Ende des Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegte.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen von Carl Icahn nach ihrem Wert zum Ende des zweiten Quartals 2025 aufgeführt. Berücksichtigt wurden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|American Electric Power Co. Inc.
|97,00
|0,00%
|Bausch Health
|6,07
|-0,91%
|Caesars Entertainment
|22,98
|0,55%
|Centuri Holdings Inc Registered Shs
|21,16
|3,73%
|CVR Energy Inc
|25,05
|3,30%
|CVR Partners LP Partnership Units
|90,48
|-0,11%
|Dana Holding Corp
|17,40
|0,00%
|Icahn Enterprises
|8,62
|2,50%
|Illumina Inc.
|85,25
|-0,07%
|International Flavors & Fragrances Inc.
|57,20
|-0,24%
|JetBlue Airways Corp.
|4,47
|-1,35%
|Southwest Gas Corp.
|66,50
|0,76%
