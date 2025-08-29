Illumina Aktie

Blick ins Portfolio 29.08.2025 03:07:05

Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025

Carl Icahns Aktien-Strategie: Das änderte sich im Depot im 2. Quartal 2025

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2025 einige Veränderungen. Ein Investment schaffte es neu in die Top Ten während zwei Positonen vollständig liquidiert wurden.

Carl Icahn nahm im zweiten Quartal 2025 ein paar Anpassungen in seinem Portfolio vor. Während der Starinvestor mehrere Beteiligungen leicht aufstockte, griff er vor allem bei einem Unternehmen deutlich stärker zu und hat die Anzahl der gehaltenen Aktien mehr als verdoppelt, womit es neu in die Top Ten aufstieg. Zudem hat Icahn bei der SEC um die vertrauliche Behandlung von einem oder mehreren Investments gebeten, was ihm auch gewährt wurde. Es ist also möglich, dass der Starinvestor momentan dabei ist, auch bei weiteren Unternehmen eine signifikante neue Beteiligung aufzubauen.

Gleichzeitig warf der bekannte Investor aber auch zwei langjährige Investments komplett aus seinem Depot. So trennte sich Icahn im abgelaufenen Jahresviertel vollständig von seiner Beteiligung am Automobilzulieferer Dana, die im ersten Jahresviertel noch auf Rang sieben seiner Top-Investments gelegen hatte. Auch beim Biotechnologie-Unternehmen Illumina machte der Starinvestor Kasse und warf im abgelaufenen Jahresviertel alle 220.000 Aktien aus seinem Portfolio.

Insgesamt verwaltete Carl Icahn zum Ende des zweiten Quartals 2025 noch ein Vermögen in Höhe von rund 7,89 Milliarden US-Dollar. Dieses überstieg somit den Wert von 100 Millionen US-Dollar klar, weshalb Icahn dazu verpflichtet war, zum Ende des Quartals ein 13F-Formular bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC einzureichen, in dem er seine Investitionen offenlegte.
Im folgenden Ranking sind die Top Ten der Beteiligungen von Carl Icahn nach ihrem Wert zum Ende des zweiten Quartals 2025 aufgeführt. Berücksichtigt wurden für das Ranking nur Aktien-Investments. Stand des Rankings ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Bildquelle: Neilson Barnard/Getty Images for New York Times,Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images

