Fluor Aktie

Fluor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 591332 / ISIN: US3434121022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Portfolio-Einblick 21.08.2025 03:46:30

Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Diese Aktien stehen bei ihm in den Top-10.

Im zweiten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,33 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Kapital ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Auffällig ist, dass Greenlight Capital im zweiten Quartal zahlreiche Kürzungen vornahm und mit einer völlig neuen Beteiligung frischen Schwung ins Depot brachte.
Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Einzelpositionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
NVIDIA-Killer AMD erhöht Preise für KI-Chips - Cathie Wood baut Beteiligung aus
Ripple: So hätte sich ein Investment von vor 5 Jahren ausgezahlt

Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images

×

    Nachrichten zu Teck Resources Ltd. (B)mehr Nachrichten