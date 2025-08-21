Fluor Aktie
WKN: 591332 / ISIN: US3434121022
21.08.2025 03:46:30
Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot
Im zweiten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,33 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Kapital ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Auffällig ist, dass Greenlight Capital im zweiten Quartal zahlreiche Kürzungen vornahm und mit einer völlig neuen Beteiligung frischen Schwung ins Depot brachte.
Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn größten Einzelpositionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
