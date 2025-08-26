Regeneron Pharmaceuticals Aktie

Regeneron Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881535 / ISIN: US75886F1075

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Depot umgekrempelt 26.08.2025 03:17:19

Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025

Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025

Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im zweiten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.

Investor Michael Burry, der vor allem durch den Film "The Big Short" aus dem Jahr 2015 eine breitere Bekanntheit erlangte, hat das Portfolio von Scion Asset Management einmal mehr auf den Kopf gestellt.

Insgesamt bestand Burrys Depot zum Endes des zweiten Jahresviertels lediglich aus sechs Aktien-Positionen und zahlreichen Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q2 bestehen, wurde jedoch verkleinert. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 154,934 Millionen US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen vierteljährlich über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.

Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im zweiten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
Auf diese Aktien setzte George Soros im zweiten Quartal 2025
Greenlight Capital im Q2 2025: Neue Spitzenaktie im Einhorn-Depot

Bildquelle: Jim Spellman/WireImage/Getty Images

×

    Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals Inc.mehr Nachrichten