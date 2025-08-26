Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025

Im Depot von Starinvestor Michael Burry bleibt selten ein Stein auf dem anderen. Auch im zweiten Quartal 2025 hat er seine Aktieninvestments fast vollständig neu ausgerichtet.

Investor Michael Burry, der vor allem durch den Film "The Big Short" aus dem Jahr 2015 eine breitere Bekanntheit erlangte, hat das Portfolio von Scion Asset Management einmal mehr auf den Kopf gestellt.

Insgesamt bestand Burrys Depot zum Endes des zweiten Jahresviertels lediglich aus sechs Aktien-Positionen und zahlreichen Wetten. Lediglich eine Aktienposition aus dem Vorquartal blieb auch in Q2 bestehen, wurde jedoch verkleinert. Der Wert des gesamten Portfolios von Scion Asset Management belief sich dabei auf rund 154,934 Millionen US-Dollar. Da das verwaltete Vermögen somit die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, muss auch Burry - wie andere institutionelle Investoren - seine Beteiligungen vierteljährlich über das 13F-Formular gegenüber der US-Börsenaufsicht SEC offenlegen.

Das folgende Ranking listet seine Aktien-Investments im zweiten Quartal 2025 auf - gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil an Burrys Gesamtdepot. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.at