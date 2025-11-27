Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
|
27.11.2025 02:03:16
Carnival and St. Martin's Day: How two German feasts set on November 11 are connected
It's not a complete coincidence that two typically German celebrations, St. Martin's Day and the start of carnival season, are both on the same day. Their origins are centuries old.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
