dormakaba Holding AG

Carsten Franke zum Chief Operations Officer ernannt



23.05.2024



Rümlang, 23. Mai 2024 – Der Verwaltungsrat von dormakaba hat Carsten Franke mit Wirkung vom 1. August 2024 zum Chief Operations Officer (COO) und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Förderung von Unternehmen auf dem Weg zu operativer Exzellenz durch die Optimierung der Produktionsstruktur und der Lieferkette sowie durch die Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Fertigungsanlagen und Beschaffung. Carsten Franke ist seit 2020 Chief Operations Officer bei Electrolux Group, Stockholm, wo er für erstklassige operative Ergebnisse im gesamten Unternehmen sorgte, indem er die Produktionsstruktur und -leistung optimierte und gleichzeitig die Effizienz kontinuierlich verbesserte sowie die Kostenbasis senkte. Zu seiner Erfolgsbilanz gehören auch branchenführende Resultate im Bereich Gesundheit und Sicherheit sowie bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen. Vor seiner Rolle als COO bei Electrolux hatte Carsten Franke verschiedene andere Führungspositionen innerhalb des Unternehmens inne, unter anderem als Chief Operations Officer für den Geschäftsbereich EMEA und Vice President Supply Chain EMEA. Vor seiner Zeit bei Electrolux war er Program Director Industrial Engineering bei Knorr-Bremse, München, wo er die Produktivität erheblich steigerte, indem er beispielsweise die schlanke Produktion an den weltweiten Standorten einführte, und er war Leiter des Bereichs Operations für das Australiengeschäft. Seine Karriere begann er bei der Maschinenfabrik Reinhausen, Regensburg, wo er die Restrukturierung der Produktion leitete. Till Reuter, CEO der dormakaba Gruppe, sagt: „Mit Carsten Franke begrüsse ich eine weitere Führungspersönlichkeit in meinem Team, die über grosse Erfahrung bei der Transformation von Unternehmen verfügt. Die Optimierung und Straffung unseres Produktionsnetzwerks und unserer Lieferkette sowie die Verbesserung unserer Fertigungsleistung sind die Hauptziele unseres laufenden Transformationsprogramms. Mit Carsten an Bord bin ich sicher, dass wir unsere Ziele erreichen werden.“ Carsten Franke wird zum 1. August 2024 die Position des Chief Operating Officer übernehmen. Er folgt auf Alex Housten, dessen Ausscheiden aus dem Unternehmen Anfang Dezember 2023 bekannt gegeben wurde. Kontakt:



