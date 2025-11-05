Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
05.11.2025 14:22:18
Carsten K. Rath: «Mehr Luxus geht fast nicht mehr»
Das «Patina Maldives» ist eine Luxusoase mitten im Indischen Ozean. Unser Kolumnist Carsten K. Rath schätzt den lässigen Lifestyle und das grosszügige Ambiente mit privatem Butler-Service. Ein Resort der allerersten Liga.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Nachrichten zu Rath AGmehr Nachrichten
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: profit warning 24.10.2025 (EQS Group)
|
24.10.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Gewinnwarnung am 24.10.2025 (EQS Group)
|
03.10.25
|Rath-Aktie: Neues Werk in Indien eröffnet (APA)
|
10.09.25
|Rath-Aktie: Rochade im Vorstand zum Jahreswechsel (APA)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Veränderungen im Vorstand (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-Adhoc: Rath AG: Changes in the Executive Board (EQS Group)
|
07.05.25
|EQS-HV: Rath AG: Einladung zur 36. ordentlichen Hauptversammlung (EQS Group)