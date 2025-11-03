Cathay Biotech A legte Quartalsergebnis vor

Cathay Biotech A präsentierte am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cathay Biotech A ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 874,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 770,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at