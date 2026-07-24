Cathay General Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Cathay General Bancorp hat am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,37 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 348,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 340,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at