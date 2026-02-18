Rigetti Computing Aktie

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

18.02.2026 03:05:00

Cathie Wood's Ark Invest Just Delivered Bad News for Quantum Computing Stock Rigetti Computing

Classical computing has come a long way, but it still has limitations. Even the most advanced chips can only perform a certain number of operations at once, which is why artificial intelligence (AI) companies are building enormous data centers. More chips equals more processing power.Quantum systems, like those designed by Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), use a concept called superposition to simulate several different solutions to a problem at once, so they can process some workloads faster than the world's largest data centers. In theory, quantum computers could lead to major breakthroughs in areas like science and cryptography, creating a significant financial opportunity for companies like Rigetti.Ark Investment Management was founded by seasoned technology investor Cathie Wood. Each year, the firm releases a new edition of its "Big Ideas" report, which highlights the risks and opportunities across the entire tech industry. In the 2026 version, Ark made a series of claims suggesting commercialization of quantum computing might be much further away than investors think.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
