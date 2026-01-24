Quantum Aktie

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

<
24.01.2026 23:30:00

Cathie Wood's Message on Quantum Computing Stocks: Wait Another 20 to 40 Years

Cathie Wood's Message on Quantum Computing Stocks: Wait Another 20 to 40 Years

Quantum computing stocks like Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and IonQ (NYSE: IONQ) have generated some pretty spectacular gains in recent years. Other large tech giants like Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are also betting big on quantum and developing their own quantum systems.These companies all believe that quantum computers could one day replace the traditional computer, which is built on bits, the smallest unit of digital information. Quantum computers are built on qubits, which are in a state of superposition and can therefore process information and search for solutions simultaneously, unlike bits, which must process information sequentially.Cathie Wood's firm, Ark Invest, is a big believer in game-changing technologies that can be major disruptors. Ark, for instance, is a major investor in crypto and artificial intelligence (AI).
Nachrichten zu Quantum Corp.

Analysen zu Quantum Corp.

Aktien in diesem Artikel

Quantum Computing Inc Registered Shs 11,46 -4,50% Quantum Computing Inc Registered Shs

