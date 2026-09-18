CAVA Group Aktie
WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021
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18.09.2026 13:15:43
CAVA Approves $100 Mln Share Repurchase Program Through September 2027
(RTTNews) - CAVA Group Inc. (CAVA), a restaurant company, on Friday announced that its board approved a share repurchase program to buyback up to $100 million of its outstanding common shares.
The repurchase program will expire on September 17, 2027.
The company expects to fund the repurchases using existing cash and cash equivalents and cash flows from operations.
In the pre-market trading, CAVA Group is 1.64% higher at $52.02 on the New York Stock Exchange.
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