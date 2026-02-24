CAVA Group Aktie
WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021
|
24.02.2026 23:50:45
CAVA Group, Inc. Q4 Profit Declines
(RTTNews) - CAVA Group, Inc. (CAVA) announced earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $4.92 million, or $0.04 per share. This compares with $78.61 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, CAVA Group, Inc. reported adjusted earnings of $4.92 million or $0.04 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 20.9% to $274.98 million from $227.39 million last year.
CAVA Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.92 Mln. vs. $78.61 Mln. last year. -EPS: $0.04 vs. $0.66 last year. -Revenue: $274.98 Mln vs. $227.39 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs
|
23.02.26
|Ausblick: CAVA Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: CAVA Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: CAVA Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)