CBIZ Aktie
WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021
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29.07.2026 14:15:27
CBIZ Inc. Reveals Fall In Q2 Profit
(RTTNews) - CBIZ Inc. (CBZ) reported earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $18.60 million, or $0.31 per share. This compares with $41.94 million, or $0.66 per share, last year.
Excluding items, CBIZ Inc. reported adjusted earnings of $54.32 million or $0.91 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $682.21 million from $683.50 million last year.
CBIZ Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.60 Mln. vs. $41.94 Mln. last year. -EPS: $0.31 vs. $0.66 last year. -Revenue: $682.21 Mln vs. $683.50 Mln last year.
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