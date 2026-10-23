CBOE Holdings Aktie

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WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080

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23.10.2026 07:15:21

Cboe Authorized Up To Additional $550 Mln Buyback

(RTTNews) - Cboe Global Markets, Inc. (CBOE), an equity and index derivatives exchange network company, Thursday announced that it has been authorized to repurchase up to an additional $550 million of its outstanding common stock.

Further, the company declared a cash dividend of $0.86 per share for the fourth quarter, payable on December 15 to shareholders of record as of November 30.

As of June 30, the company had $536.8 million of availability remaining under its existing share repurchase programs.

The share repurchase program has no expiration date.

On Thursday, shares closed at $327.72, up 2.79% on the Chicago Board Exchange.

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