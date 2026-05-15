CBON COSMETICS legte Quartalsergebnis vor

CBON COSMETICS hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,23 JPY gegenüber 37,90 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat CBON COSMETICS im vergangenen Quartal 2,35 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CBON COSMETICS 2,30 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 50,11 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte CBON COSMETICS 31,84 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 9,27 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte CBON COSMETICS 8,84 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at