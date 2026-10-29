CCP Aktie
WKN DE: A0H1P2 / ISIN: DE000A0H1P22
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29.10.2026 17:19:27
CCP leaders demand both more loyalty and more initiative
The CCP session emphasized internal discipline — as expected, but left the question of Xi Jinping's successor unanswered. The party seems anxious of any instability as geopolitics heats up and China's economy cools down.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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