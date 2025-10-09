Cable Design Technologies Aktie
WKN DE: 888482 / ISIN: US1269241097
|
09.10.2025 15:25:13
CDT Equity Announces 1-for-8 Reverse Stock Split
(RTTNews) - CDT Equity Inc. (CDT) on Thursday said its Board has approved a 1-for-8 reverse stock split, effective October 10, 2025.
This move is often undertaken by companies to regain compliance with exchange listing rules, which typically require a minimum share price of $1.
CDT Equity shares were more than 14% down in pre-market. The stock had closed at $0.7368, down 4.15% on Wednesday. It has traded in the range of $0.5730 - $274.5000 in the last 1 year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cable Design Technologies Corp.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cable Design Technologies Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zeigt sich mit Gewinnen -- DAX markiert weitere Rekordmarken -- Wall Street startet kaum bewegt -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feiert unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street steigt wenig verändert in den Donnerstagshandel ein. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.