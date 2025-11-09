NOV Aktie
WKN DE: A2QLRE / ISIN: US62955J1034
|
09.11.2025 14:02:14
Celsius, DoorDash and HubSpot Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Nov. 3-Nov. 7): Are the Others in Your Portfolio?
This article Celsius, DoorDash and HubSpot Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (Nov. 3-Nov. 7): Are the Others in Your Portfolio? originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu NOV Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Celsius Holdings Inc
|41,52
|-7,86%
|DoorDash
|177,22
|0,53%
|HubSpot Inc
|347,00
|0,99%
|NOV Inc Registered Shs
|13,30
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.