Celsius-Aktie mit Kursexplosion: Starke Zahlen und Mega-Deal

Der Energydrink-Hersteller Celsius hat mit starken Zahlen überrascht. Auch eine Akquisition wurde am Markt äußerst positiv aufgenommen.

• Celsius übertrifft Gewinn- und Umsatzprognosen• Celsius kauft Alani Nu• Celsius-Aktie mit Höhenflug

35,12 Prozent auf 34,52 US-Dollar legte die Celsius-Aktie an der NASDAQ nachbörslich zu. Damit konnten Anleger des Energydrink-Herstellers einen Teil ihrer massiven Verluste wieder ausgleichen - innerhalb der letzten zwölf Monate war der Aktienkurs von Celsius um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

Celsius präsentiert starke Zahlen

Der Grund für die Euphorie am Markt war die Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 hat Celsius 332,2 Millionen US-Dollar umgesetzt. Damit gingen die Erlöse im Vorjahresvergleich, als noch Erlöse von 347,4 Millionen US-Dollar in den Büchern gestanden hatten, zwar zurück, Analysten hatten aber mit einem deutlicheren Abschlag gerechnet.

Auch die Gewinnzahlen fielen besser aus als erwartet: Mit 14 Cents je Aktie verdiente Celsius im Berichtszeitraum mehr als von Experten in Aussicht gestellt worden war: Der durchschnittliche Marktkonsens für das EPS hatte zuvor bei elf Cents gelegen.

Im Gesamtjahr konnte mit Erlösen von 1,36 Milliarden US-Dollar sogar ein neuer Umsatzrekord erreicht werden. "Wir glauben, dass wir die richtige Strategie haben, um nachhaltiges, langfristiges Wachstum voranzutreiben, und wir erwarten, dass die Übernahme von Alani Nu die Position von Celsius als innovativer Marktführer in der großen, wachsenden globalen Energiekategorie weiter stärken wird", so Celsius-CEO John Fieldly im Rahmen der Bilanzvorlage.

"Wir unterstützen unser Wachstum durch gezielte strategische Investitionen in vertikale Integration und kapitaleffiziente Expansion", ergänzte Jarrod Langhans, der Finanzvorstand des Unternehmens.

Zukauf von Alani Nu

Und damit machte Celsius direkt Ernst und gab bekannt, eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Alani Nutrition abgeschlossen zu haben. 1,8 Milliarden US-Dollar lässt sich der Energydrinkhersteller den Zukauf des Nahrungsergänzungsmittelherstellers kosten, die aus einer Mischung aus Bargeld und Aktien aufgebracht werden sollen. Die Transaktion werde zwei wachsende, skalierte Marken in der US-amerikanischen Kategorie der Energydrinks zusammenführen und eine führende, gesündere, funktionale Lifestyle-Plattform schaffen, die gut positioniert sei, um von der wachsenden Verbraucherpräferenz für zuckerfreie Alternativen zu profitieren, hieß es im Rahmen der Ankündigung.

Der Celsius-Chef kommentierte den Zukauf mit den Worten: "Celsius befindet sich an einem entscheidenden Punkt in der Bewegung für gesündere, funktionelle Lifestyle-Produkte und wir freuen uns, Alani Nu in der Celsius-Familie willkommen zu heißen. Wir haben großen Respekt vor der starken Gemeinschaft von Unterstützern und Fans, die Alani Nu aufgebaut hat, und der authentischen Marke und den Partnerschaften, die sie gebildet haben". Max Clemons, Mitbegründer und Co-CEO von Congo Brands, das Alani Nu betreibt, fügte hinzu: "Wir glauben, dass Celsius wichtige Wachstumschancen für Alani Nu erschließen kann, und freuen uns auf die Partnerschaft mit John und dem Celsius-Team, während sie den Bereich der funktionellen Getränke weiter revolutionieren und ausbauen".



Redaktion finanzen.at