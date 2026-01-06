Republic Aktie
Central African Republic: Touadera heading for third term
President Faustin Archange Touadera has secured a third term, though the main opposition coalition boycotted the presidential election. Touadera is one of Russia's closest allies in Africa.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
