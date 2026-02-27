Centuri legte Quartalsergebnis vor

Centuri gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 858,6 Millionen USD gegenüber 717,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,250 USD, nach -0,080 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 2,98 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Centuri 2,64 Milliarden USD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,456 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 2,86 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at