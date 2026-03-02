Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende schwächer.

So eröffnete der ATX mit einem moderaten Minus, konnte sich anschließend vorübergehend an die Nulllinie vorarbeiten und gab letztlich nach. Er ging 1,07 Prozent tiefer bei 5.701,70 Punkten aus dem Handel.

Nachdem zuletzt eher geopolitische Entwicklungen und Unternehmensergebnisse das Marktgeschehen bestimmt hatten, lag die Aufmerksamkeit zum Wochenausklang bei Inflationsdaten aus einigen Euroländern. Am Vormittag standen etwa die Zahlen aus Frankreich und Spanien an, die höher als erwartet ausfielen.

Vor dem Wochenende gaben noch Unternehmen aus der zweiten Reihe Einblick in ihre Bücher. So warteten AMAG und Kapsch TrafficCom mit Quartalsergebnissen auf.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Freitag mit wenig Bewegung.

So startete der DAX quasi unverändert, stieg dann im Anschluss vorübergehend ins Plus und verabschiedete schließlich nahe der Nulllinie ins Wochenende. Sein Schlusskurs: 25.284,26 Punkte (-0,02 %)

Nach der jüngsten Erholung hatten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt mit Engagements zurückgehalten. Für etwas Verstimmung sorgten zuletzt die stärker als erwartet gestiegenen US-Erzeugerpreise. Das Börsenbarometer blieb gleichwohl über der viel beachteten 25.000-Punkte-Marke, die es im Wochenverlauf überwunden hatte.

Der Iran kündigte nach einer Verhandlungsrunde mit den USA weitere Gespräche für kommende Woche an. Ab Montag seien in Wien, wo die Zentrale der Internationalen Atomenergiebehörde sitzt, "technische Gespräche" geplant, sagte Aussenminister Abbas Araghtschi vor Reportern. Sollten sie stattfinden, dürften Details eines möglichen Abkommens ausgehandelt werden.

WALL STREET

Die US-Börsen bewegten sich am Freitag während der gesamten Sitzung in der Verlustzone.

Der Dow Jones zeigte sich schwächer und rutschte um 1,05 Prozent auf 48.977,92 Punkte ab.

Der NASDAQ Composite verlor zum Handelsschluss 0,92 Prozent und schloss auf 22.668,21 Zählern.

Anzeichen einer möglichen Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran haben die US-Börsen am Freitag ins Minus gedrückt. Hintergrund waren Händlern zufolge Medienberichte, laut denen die USA Mitarbeitern der Botschaft in Israel die sofortige Ausreise empfiehlt. Das schürte die Befürchtung eines möglichen unmittelbar bevorstehenden US-Militärschlags gegen den Iran. Für den Fall eines Angriffs schließen Beobachter nicht aus, dass der Iran auch Ziele in Israel angreifen könnte. Überraschend deutlich gestiegene US-Erzeugerpreise nährten derweil Inflationssorgen.

Die Ölpreise legten in Erwartung einer Angebotsverknappung im Fall eines Militärschlags deutlich zu. Der "sichere Hafen" Gold holte die zwischenzeitlichen Verluste wieder auf und drehte ins Plus.

Die andauernden Nachwirkungen der NVIDIA-Geschäftszahlen traten dagegen etwas in den Hintergrund. Obwohl der Chiphersteller klar besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt hatte, hielten sich hartnäckig Bedenken bezüglich der schnell zunehmenden Konkurrenz, der Nachhaltigkeit der stark steigenden Kundennachfrage und der Unsicherheit darüber, wann es nachhaltige Renditen geben wird.

ASIEN

Die Börsen in Fernost befinden sich am Montag mehrheitlich auf rotem Terrain.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise mit einem Verlust von 1,49 Prozent bei 57.971,01 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 0,41 Prozent und notiert zwischenzeitlich bei 4.180,11 Punkten.

In Hongkong verliert der Hang Seng zwischenzeitlich um 1,92 Prozent auf 26.119,40 Zählern.

Die Angriffe der USA und Israel gegen den Iran sorgen zu Wochenbeginn für teils kräftige Abgaben an den ostasiatischen Aktienmärkten. Im Gegenzug legen die Ölpreise stark zu und die Anleger schichten verstärkt in "sichere Häfen" wie Gold um. Die deutlichsten Abgaben verzeichnen die Börsen in Hongkong und Tokio, wo es für den Hang-Seng-Index und den Nikkei-225 um jeweils deutlich abwärts geht. In Hongkong belasten zusätzlich Abgaben bei den Technologie-Werten.

Der Iran möchte nach Aussage von US-Präsident Donald Trump die Verhandlungen mit den USA wieder aufnehmen, nur einen Tag nach der Tötung des islamistischen Regime-Führers Ayatollah Ali Khamenei. "Sie wollen reden, und ich habe zugestimmt zu reden, also werde ich mit ihnen sprechen", sagte Trump dem US-Politikmagazin The Atlantic. Trump nannte aber keinen Zeitplan für Gespräche, gab allerdings an, dass einige der iranischen Offiziellen, die zuvor an Gesprächen mit den USA beteiligt waren, nun tot sind.

Die Ölpreise könnten kurzfristig weiter steigen, so Norbert Rucker von Julius Bär. Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts auf die Weltwirtschaft hingen vom Öl- und Gasfluss durch die Strasse von Hormus ab, so der Leiter für Volkswirtschaft und Next Generation Research. "In den kommenden Wochen ist unser Basisszenario das übliche Muster eines kurzlebigen, aber diesmal intensiveren Öl- und Gaspreisanstiegs", so Rucker.

Der Shanghai-Composite zeigt sich fester. Die Angriffe der USA und Israel auf den Iran könnten für China "ein größeres Problem" darstellen als die US-Operationen in Venezuela, so die Natixis-Ökonomin Alicia Garcia Herrero. Das Risiko für Chinas Energiesicherheit sei erheblich grösser, da China mehr Öl aus dem Iran als aus Venezuela importiere, merkt sie an. Zudem habe der Iran verbilligtes Rohöl geliefert, das die US-Sanktionen umgehe. China habe zudem eine 25-jährige strategische Partnerschaft mit dem Iran, die 2021 unterzeichnet wurde und eine Investition von 400 Milliarden US-Dollar in die iranischen Energie-, Infrastruktur- und Technologiesektoren umfasse.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX