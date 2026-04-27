Centurion Corporation Aktie

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WKN DE: A1JDQT / ISIN: SG2D51973063

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27.04.2026 03:02:47

Centurion acquires second key worker accommodation asset in Western Australia for A$28.6 million

The freehold property comprises 77 apartments across six storeysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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