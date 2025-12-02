Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
CEO Peter Anevski Buys $1.9 Million of Progyny Stock: Should Investors Buy Too?
Peter Anevski, Chief Executive Officer of Progyny (NASDAQ:PGNY), purchased 79,500 shares in the open market on Nov. 13, 2025, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($24.29); post-transaction value based on Nov. 13, 2025, market close price.Note: 1-year performance calculated using Nov. 13th, 2025, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
